Alle reden über die Wechseljahre: „Ich bin in der Menopause, okay?“ – Die Schattenseiten der neuen Wechseljahre-Euphorie

Sie residieren in Luxushotel Invictus Games in Vancouver: Meghan lobt Harry für seine Arbeit

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Freitagabend in Vancouver angekommen. Die beiden wohnen während des Invictus-Games-Events in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Das Paar hat bereits an einer Veranstaltung des Sportturniers teilgenommen, auf der Meghan eine rührende Rede hielt.