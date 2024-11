Alle Kürbisse weg: Sarah Jessica Parker sauer: Ihre Halloween-Deko wurde erneut gestohlen

"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (59) ist bekennender Halloween-Fan. Doch nun musste die Schauspielerin offenbar erneut eine schlechte Erfahrung an dem Tag hinnehmen, an dem sie gerne Süßigkeiten an Kinder verteilt. Wie die "Daily Mail" berichtete, wurde sie Opfer von Dieben, die ihre Halloween-Deko entwendeten. Es ist nicht das erste Mal, dass Parker dies erlebt.

"Schämt Euch, Kürbisdiebe!!!"

Die Täter haben die in magenta und gold lackierten Kürbisse von den Treppenstufen ihrer beiden miteinander verbundenen Stadthäuser im West Village gestohlen. Am Montag sei die Deko noch dagewesen, wie Bilder belegen. An Halloween selbst brannten dann am Abend nur noch ein paar Kerzen und eine einzige Kürbislaterne auf den Stufen. Der "Sex and the City"-Star machte dem Bericht zufolge ihrem Unmut auf Schildern an der Tür Luft: "Schämt euch, Kürbisdiebe!!!". Dazu klebte sie noch die Aufnahme einer Überwachungskamera.

Der Raub erinnert an eine fast identische Situation vor fünf Jahren, als ebenfalls Parkers Kürbisse gestohlen wurden. In einem Post auf ihrer Instagramseite erklärte sie im Jahr 2019, dass sie diese extra für ihre Veranda aus den Berkshires in Massachusetts mit nach Hause geschleppt hatte. Damals schrieb die dreifache Mutter: "Alle unsere Kürbisse wurden gestohlen, genauso wie alle anderen Kürbisse in unserem Block."

Spin-Off "And Just Like That": Dreharbeiten zur dritten Staffel beendet

Erfreulichere Nachrichten gibt es von der "Sex and the City"-Nachfolgereihe "And Just Like That...". Bei Instagram teilte Sarah Jessica Parker mit, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel abgeschlossen seien: "#AndJustLikeThat Staffel 3 hat die Produktion offiziell wieder dort beendet, wo alles angefangen hat. Wir sehen uns 2025, Liebhaber", heißt es zu einem Foto, das Parker vor dem ikonischen Brownstone-Haus ihrer Serienfigur Carrie Bradshow zeigt.