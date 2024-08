Alle Kids bekommen den gleichen Platz: Pietro Lombardi feiert Geburt von Sohn Amelio mit neuem Tattoo

Sänger und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sind wieder Eltern geworden. Die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes teilte das Paar am Freitag auf Instagram mit. Zu einem Foto aus dem Krankenhaus schrieben sie: "Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst." Nach der Geburt von Amelio ist Pietro Lombardi nun einer Tradition nachgekommen.

Eine Erinnerung "für immer"

"Alle Kids bekommen den gleichen Platz", schreibt er in einer Instagram-Story und verweist auf einen geposteten Clip, der ein neues Kunstwerk auf seiner Haut zeigt. "Alessio, Leano & jetzt Amelio. Für immer", kommentierte er das Video, das einen Blick auf sein neues Tattoo mit einem "Amelio"-Schriftzug samt Geburtsdatum gewährt. Seine Söhne Alessio, er stammt aus der Ehe mit Sarah Engels (31) und wurde am 19. Juni 2015 geboren, und Sohn Leano, er erblickte am 8. Januar 2023 das Licht der Welt, ließ der Sänger bereits zuvor als Tattoos auf seinem Arm verewigen. Den neuen Post kommentierte Laura Maria Rypa mit einem Herzchen-Emoji.

Im September 2020 hatte Lombardi seinem Sohn Alessio ein weiteres emotionales Tattoo gewidmet. Es ist das Bild eines Teddybärs, halb zugedeckt und mit einer Kette samt Kreuz um den Hals. Darüber steht: "In deiner Brust, es schlägt ein Kämpferherz." Damit ist sein Sohn gemeint, der kurz nach der Geburt aufgrund eines Herzfehlers operiert werden musste. Zum Glück aber war der Teddy, "Alessios Schutzengel bei all seinen Operationen", erklärte der Sänger bei Instagram.

"Heute sind all die schweren Tage geschafft und ich denke Alessio und ich waren ein super Team", schrieb Lombardi aus der Sicht des Kunstwerks auf seiner Haut. Die Zeile "In deiner Brust, es schlägt ein Kämpferherz" stammt aus Lombardis Song "Kämpferherz", den er zuvor seinem Sohnemann gewidmet hat.