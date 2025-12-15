Alle Jahre wieder flimmern rund um die Festtage Aschenbrödel, Kevin, Sissi und Co. über die Bildschirme. Auf diese Filme freuen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer ganz besonders.

Manche Filme gehören einfach zu Weihnachten wie der Tannenbaum und die Geschenke. Von "Aschenbrödel" bis "Sissi" haben sich etliche Werke über die Zeit zu echten Klassikern im Fernsehen entwickelt, die jedes Jahr aufs Neue bezaubern und begeistern. Hier zehn Streifen, die rund um die Festtage einfach ein Muss für viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind.

"Der kleine Lord" Weihnachten ohne "Der kleine Lord" (1980) ist unvorstellbar. Die Geschichte des alten, verbitterten Earl of Dorincourt (Alec Guinness), dessen Herz durch die Liebe und Unbekümmertheit seines Enkelsohns Lord Cedric "Ceddie" Errol (Ricky Schroder) erweicht wird, berührt die Herzen.

"Schöne Bescherung"

Auch die Komödie "Schöne Bescherung" (1989) ist im TV ein fester Bestandteil der Festtage. Familienvater Clark (Chevy Chase) träumt vom perfekten Weihnachten mit seinen Liebsten. Doch dabei geht so ziemlich alles schief.

"Das Wunder von Manhattan"

Ist Kriss Kringle (Richard Attenborough) der echte Weihnachtsmann, wie er behauptet? Während Erwachsene ihn für verrückt halten, ist die kleine Susan (Mara Wilson) voll und ganz überzeugt: Hier handelt es sich um "Das Wunder von Manhattan" (1994).

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

In dem tschechischen Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973) erobert Libuše Šafránková das Herz von Prinz Pavel Trávníček. Das hübsche Paar, die winterliche Kulisse von Schloss Moritzburg und die schöne Musik verzaubern die Fans jedes Jahr wieder.

"Kevin - Allein zu Haus"

Macaulay Culkin wurde durch "Kevin - Allein zu Haus" (1990) zum Kinderstar und prägte eine ganze Generation. Viele Eltern benannten ihre Kinder nach seiner Filmrolle, dem cleveren Kevin, der von seiner Familie daheim vergessen wird und das Haus mit allerlei Tricks gegen die Einbrecher Marv und Harry verteidigt. Zwei Jahre später gab es mit "Kevin - Allein in New York" (1992) noch eine weihnachtliche Zugabe.

"Liebe braucht keine Ferien"

Cameron Diaz und Kate Winslet tauschen in "Liebe braucht keine Ferien" (2006) ihre Häuser in den USA und Großbritannien, um sich eine Auszeit von ihrem Leben zu nehmen. Dabei treffen sie ganz unerwartet auf interessante Männer.

"Der Grinch"

Jim Carrey will als Weihnachtsgriesgram "Der Grinch" (2000) anderen das Fest verderben. Die kleine Cindy Lou (Taylor Momsen) kommt ihm auf die Schliche und versucht, ihn doch noch von Weihnachten zu überzeugen.

"Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück"

Die Buchverfilmung "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) erzählt, wie die leicht verpeilte Bridget (Renée Zellweger) mit Anwalt Mark Darcy (Colin Firth) zusammenfindet. Inzwischen gibt es noch drei weitere Teile.

"Tatsächlich... Liebe"

In "Tatsächlich... Liebe" (2003) werden verschiedene Geschichten über Liebe erzählt, die sich an Heiligabend miteinander verbinden. Viele Stars spielen mit - wie Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley, Heike Makatsch und Claudia Schiffer.

"Sissi"

Romy Schneider hat sich durch die "Sissi"-Trilogie (1955-1957) unsterblich gemacht. Die Geschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz von Österreich wurde am 21. Dezember 1955 uraufgeführt - und wird noch heute gerne rund um Weihnachten gesehen.