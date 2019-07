9 Am Ende der CSD-Parade wollen die Fans den DJ Alle Farben am Karlsplatz nicht vom Truck lassen. Foto: ubo

Beim CSD ist die ganze Stadt eine Party. Am heftigsten ging’s bei DJ-Star Alle Farben zu. Seine Fans wollten ihn nicht vom Truck gehen lassen. „In Berlin ist es noch voller“, sagte er, „aber in Stuttgart ist die Stimmung noch bisschen besser.“

Stuttgart - „Hände hoch für die Liebe“, ruft DJ Alle Farben alias Frans Zimmer auf seiner zweistündigen Musikfahrt durch die City immer wieder. So viele Hände gehen nach oben, dass er gleich mal sehen kann: In Stuttgart wird wohl viel geliebt.

Es hämmert und dröhnt von allen Seiten. Die Bässe hau’n rein. Der Berliner Star-DJ legt noch eine Schippe drauf. Mit einem Trompeter steht er auf dem Wagen 66, hat sein Hemd ausgezogen, trägt quasi nur noch Lederhose und einen Verband. Bei seinem Auftritt am Vorabend beim Helene Beach Festival in Frankfurt/Oder war der 34-Jährige im Eifer des Gefechts von der Bühne in den Graben gefallen und hatte sich verletzt. Trotzdem hat er für Stuttgart nicht abgesagt. Es war wichtig, hier mal mitzufahren. Seine eingängige, tanzbare Musik machte gut Laune. Die passt zu den vielen glücklichen Gesichtern, in die man von oben vom Wagen blickt. Die Menschen an den Straßen johlen, klatschen, wippen, tanzen, sie freuen sich. Sehr viele scheinen die Hits von Alle Farben zu kennen. Und immer wieder geh’n die Hände nach oben. „Stuttgart ist der Hammer“, schwärmt Frans Zimmer.

Champagner und Dixi-Klo auf Wagen 66

In Berlin hat er mal die Kosten für einen Truck selbst übernommen. Für Stuttgart hat ihn ein Würzburger Unternehmer aus der Community gebucht. „Ich hab’ in einer langen Nacht mal gesagt, dass ich mit einem Wagen mit Alle Farben auf den CSD gehe“, sagt der Sponsor, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Auf dem Truck 66 gibt’s Champagner und ein Dixi-Klo. Der Wagen ist überfüllt mit etwa 50 Fans des DJs, die immer so heftig hüpfen, dass alles kracht und vibriert.

Der Mix auf Party und Demo gefällt Frans Zimmer. Hier war der DJ noch nie, der seine jüngste Single zusammen mit dem britischen Superstar James Blunt aufgenommen hat. Und dann erlebt der Berliner eine feiernde, an allen Ecken dröhnende und prächtig gelaunte Stadt, die sämtliche Vorurteile über Schwaben im Nu mit großer Lebenslust wegfetzt.

„Alle Farben für die Welt“

Man sieht viele mit Hand geschriebene Plakate, auf denen etwa steht: „Fuck yourself, not the planet“ oder „Ich bin ein schwules Schild“. Jemand winkt mit einem Kehrwisch, der aus den Regenbogenfarben besteht. Luftballons fliegen durch die Luft, die sich beim genauen Betrachten als aufgeblasene Kondome erweisen. Auf einem Truck vor Alle Farben steht ganz groß: „Mehr Lutscher, als du denkst.“ Viele geben mit Aufkleber kund, auf welcher Seite der sexuellen Orientierung sie stehen. „I like Penis“ oder „I like Vagina“ steht da drauf. Zwischen all dem vergnügten Partyvolk sind immer wieder ältere Menschen zu sehen, die dem fröhlichen Treiben nicht unbedingt kritisch folgen, aber reserviert. Bei einem CSD zeigen sich rasch die verschiedenen Charaktere. Um Vielfalt geht es ja, um „alle Farben für die Welt“, wie auf dem Wagen Nummer 66 steht.

Die Fans von Alle Farben folgen seinem Truck. Am Ende der Parade – eigentlich ist der Zug zu Ende – stehen Hunderte vor der Nummer 66. Der DJ lässt die Rückwand des Trucks öffnen, winkt den Fans zu und spielt weiter, bis ein junger Mann kommt, ihm das Mikrofon und sagt, er sei der Spielverderber. Man müsse nun Schluss machen. Es ist kurz vor 18.30 Uhr, und die Kundgebung soll in Kürze wenige Meter auf dem Schlossplatz beginnen. Alle Farben ist beglückt, es hat ihm Spaß gemacht. „In Berlin kommen zur CSD-Parade viel mehr Menschen“, sagt er, „aber in Stuttgart ist die Stimmung ja noch ein bisschen besser.“ Alles für die Liebe! Auf das Dixi-Klo des Trucks Nummer 66 musste keiner. Bei der Hitze ist alles ruckzuck rausgeschwitzt.