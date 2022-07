1 Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind seit 2015 verheiratet. Foto: 2019 Liv Oeian/Shutterstock.com

Süßer Schnappschuss: Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia haben ein gemeinsames Foto mit ihren drei Söhnen veröffentlicht. Die Familie wünscht damit allen einen "wunderschönen Sommer".















Prinz Carl Philip von Schweden (43) und seine Ehefrau Prinzessin Sofia (37) haben in einem Instagram-Post ein süßes Bild mit ihren Kindern veröffentlicht. "Unsere Familie wünscht Ihnen allen einen wunderschönen Sommer!", heißt es in der Bildunterschrift. Das Paar wurde für das Foto mit seinen drei Söhnen in einer Blumenwiese abgelichtet.

Begeisterung bei den Royal-Fans

Prinz Alexander (6), Prinz Gabriel (4) und der im März 2021 zur Welt gekommene Prinz Julian haben auf dem Schoß ihrer Eltern Platz genommen. Prinz Carl Philip blickt zufrieden in die Kamera, während seine Ehefrau strahlend zu ihren Kindern gewandt ist. Die Fans der schwedischen Royals sind begeistert von dem harmonischen Foto und hinterließen zahlreiche Herzchen-Emojis unter dem Bild.

Prinz Carl Philip von Schweden und seine Ehefrau Prinzessin Sofia sind seit 2015 verheiratet. Carl Philip ist der einzige Sohn von König Carl XVI. Gustaf (76) und Königin Silvia (78), geborene Sommerlath, sowie der Bruder von Kronprinzessin Victoria (44) und Prinzessin Madeleine (40). Er steht an vierter Stelle in der schwedischen Thronfolge.