All-Black-Look beim Cannes Film Festival: Heidi Klum, Sohn Henry und Ehemann Tom begeistern bei amfAR Gala

Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel setzten bei der amfAR Gala in Cannes ein modisches Statement - im aufeinander abgestimmten Look. Ehemann Tom Kaulitz komplettierte die familiäre Runde.
Beim Cannes Film Festival 2026 ist Heidi Klum (52) nicht allein auf dem roten Teppich erschienen. Am Donnerstag begleitete sie ihr Sohn Henry Samuel (20) zur amfAR Gala im legendären Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes - und das Duo sorgte gleich doppelt für Aufsehen: mit aufeinander abgestimmten Looks und sichtlich guter Laune.