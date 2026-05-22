All-Black-Look beim Cannes Film Festival: Heidi Klum, Sohn Henry und Ehemann Tom begeistern bei amfAR Gala

Beim Cannes Film Festival 2026 ist Heidi Klum (52) nicht allein auf dem roten Teppich erschienen. Am Donnerstag begleitete sie ihr Sohn Henry Samuel (20) zur amfAR Gala im legendären Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes - und das Duo sorgte gleich doppelt für Aufsehen: mit aufeinander abgestimmten Looks und sichtlich guter Laune.

Klum trug ein Schwarz-Weiß-Korsettkleid mit dramatischem Ballkleidrock aus Spitze. Ihr Sohn, den sie mit ihrem Ex-Mann Seal hat, setzte auf ein schwarzes Sakko mit aufwendigen metallischen Blattmotiven - darunter: nichts. Die passenden schwarzen Hosen rundeten den gewagten Auftritt ab. Auch Tom Kaulitz (36), Klums Ehemann, war bei der Benefizveranstaltung in einem All-Black-Look dabei.

Lieblingsbegleitung mit 20

Dass Henry Samuel zunehmend an der Seite seiner Mutter auf Events zu sehen ist, hat einen simplen Grund, den Klum gegenüber dem "People"-Magazin offen erläuterte: "Ehrlich gesagt, weil mein Mann so viel unterwegs ist und ich nicht alleine gehen wollte." Ihr Sohn habe einfach angeboten mitzukommen - und sie sei begeistert gewesen. "Was für ein Date kann man haben, das besser ist als der eigene Sohn?", so Klum.

Doch es ist mehr als pragmatische Gesellschaft. Klum beschreibt, wie es ihr etwas gibt, die Welt durch Henrys junge Augen zu erleben: "Dinge sind noch so aufregend für ihn, alles ist neu - ein großer roter Teppich zum Beispiel. Er ist immer so dankbar, dass ich ihn mitnehme." Und dann fügt sie hinzu: "Aber ich bin eigentlich noch dankbarer, dass er mitkommt, dass er stolz ist, an meiner Seite zu sein."

Charity mit Glamour

Die amfAR Gala ist weit mehr als ein Modezirkus. Die Veranstaltung kommt der Foundation for AIDS Research zugute, die seit 1985 nach eigenen Angaben fast 950 Millionen US-Dollar gesammelt und mehr als 3.800 Forschungsteams weltweit gefördert hat. In diesem Jahr gehörten Robbie Williams, Zara Larsson und PinkPantheress zu den Acts.