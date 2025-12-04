Alkoholverbot bei Porsche: „Bin überrascht, dass die das jetzt erst verbieten“ – so reagiert das Netz

Auf dem Werksgelände des Stuttgarter Autobauers Porsche gilt ab April ein Alkoholverbot. Auf Social Media sammeln sich unter unserem Beitrag dazu Reaktionen. Wie die ausfallen.

Porsche regelt den Umgang mit Bier und Co. auf seinem Werksgelände neu: Von April 2026 an gilt dort ein Alkoholverbot. Das geht aus einem Schreiben des Stuttgarter Autoherstellers an seine Mitarbeiter hervor, über das unsere Redaktion kürzlich berichtete – wodurch sich auf Social Media viele Kommentare unter unserem Beitrag ansammelten.

Schon bislang galt bei Porsche ein „Verbot des Arbeitens im berauschten Zustand“. Nun wird das Thema aber konsequenter angegangen. Mit der neuen Regelung wird der Alkoholkonsum in der Arbeitszeit verwehrt.

Ausnahmen vom Alkoholverbot bei Porsche

Es gibt einige Ausnahmen vom Alkoholverbot. Sie gelten in Pausen sowie bei Arbeitsjubiläen und Ausständen, beschränken sich aber auf ein Getränk pro Mitarbeiter.

Auf Facebook ruft die neue Porsche-Regel zahlreiche Reaktionen hervor. Wie blicken die Leute auf die Regelungen? Eine Auswahl von Kommentaren unter dem veröffentlichten Beitrag unserer Redaktion.

„Wie, der Bierautomat kommt weg?“, fragt ein User. Laut dem Porsche-Schreiben soll die Anzahl der Automaten wesentlich reduziert werden. Teilweise ziehen sie auch örtlich um. „Früher standen die Bierautomaten in jedem Bau“, erinnert sich ein anderer Nutzer.

„Gerade jetzt, wo man sich die Situation bei Porsche nur noch schönsaufen kann ...“, schreibt ein weiterer Mann zu den neuen Regelungen – wohl im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage und somit den tiefroten Zahlen, in die das Unternehmen im dritten Quartal rutschte.

In einem Schreiben hat Porsche seine Mitarbeiter über die Regelung zum Ungnag mit Alkohol informiert. Foto: Marijan Murat/dpa

„Als ich meine Ausbildung 1986 begonnen habe, war es normal, dass es Bier im Automaten gab“, schreibt ein weiterer User. Selbst in dem Unternehmen, in dem er danach gewesen sei, habe es noch eine Zeitlang Bier gegeben. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber herrsche – ausgenommen von Weihnachtsfeiern – Alkoholverbot. „Ich verstehe absolut nicht, wie es das bei einem so großen Unternehmen wie Porsche erst jetzt gibt“, fügt er hinzu. Und ist mit der Verwunderung darüber, dass das Verbot nicht längst gilt, nicht allein.

Verwunderung über Zeitpunkt der Entscheidung

„Ist doch normal, oder? Bin überrascht, dass die das jetzt erst verbieten!“, kommentiert eine Frau. „Alkohol hat am Arbeitsplatz, inklusive Werksgelände, auch nichts zu suchen“, steht ebenfalls unter dem Beitrag. „Bei uns schon lange ungeschriebene Regel: Während der Arbeit (und auch in der Mittagspause) kein Alkohol“, teilt ein Facebook-User mit.

„Bei uns gibt es öfters ein Sektchen im Büro, warum auch nicht“, ist in einem der weiteren Kommentar zu lesen. „Alkoholkontrollen ab der Pforte wären sinnvoll“, findet derweil ein anderer Nutzer.

Alkoholische Getränke dürfen der Porsche-Regelung zufolge jedenfalls weder auf das Gelände mitgebracht noch weitergegeben werden. Im berauschten Zustand dürfen Mitarbeiter nicht auf dem Gelände sein, auch nicht in Pausen.