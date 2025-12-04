Alkoholverbot bei Porsche: „Bin überrascht, dass die das jetzt erst verbieten“ – so reagiert das Netz

Auf dem Werksgelände des Stuttgarter Autobauers Porsche gilt ab April ein Alkoholverbot. Auf Social Media sammeln sich unter unserem Beitrag dazu Reaktionen. Wie die ausfallen.
Porsche regelt den Umgang mit Bier und Co. auf seinem Werksgelände neu: Von April 2026 an gilt dort ein Alkoholverbot. Das geht aus einem Schreiben des Stuttgarter Autoherstellers an seine Mitarbeiter hervor, über das unsere Redaktion kürzlich berichtete – wodurch sich auf Social Media viele Kommentare unter unserem Beitrag ansammelten.