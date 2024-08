1 Machine Gun Kelly und seine Ex-Freundin Emma Cannon begrüßten im Juli 2009 ihre Tochter Casie. Foto: imago/APress

Machine Gun Kellys Tochter hat ihm den Impuls gegeben, sich mit seinen Alkoholproblemen auseinanderzusetzen. Der Sänger ist seit letztem August trocken.











Seine Tochter Casie (15) hat Machine Gun Kelly (34) zu seinem Alkoholentzug bewegt. Der Rapper ließ sich im letzten Jahr in eine Entzugsklinik einweisen. "Es fing damit an, dass meine Tochter sagte: 'Papa, du weißt, dass ich merke, wenn du high bist?' Das hat mir das Herz gebrochen", erklärte Kelly im Podcast "Million Dollaz Worth Of Game".