Alkoholkonsum: Weniger Kinder landen mit Vollrausch im Krankenhaus

1 Der Alkoholkonsum ist seit der Corona-Pandemie wieder gestiegen, doch die Zahl der Notaufnahmen mit vielen Alkoholvergiftungen geht zurück (Symbolbild). Foto: imago images/photothek/Ute Grabowsky

Lange war Komasaufen ein beunruhigender Trend unter Jugendlichen und Notaufnahmen mit vielen Alkoholvergiftungen beschäftigt. In den Kliniken gehen die Zahlen nun zurück. Woran liegt das?











In den Notaufnahmen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr erneut weniger Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren wegen einer Alkoholvergiftung behandelt worden. Nach Angaben der Krankenkasse DAK, die sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes beruft, wurden 2023 in den Kliniken im Südwesten 1027 sogenannte jugendliche Komasäufer behandelt - rund ein Viertel weniger als noch 2022, so die Kasse. Vor allem bei Jungen ging die Zahl der Komasäufer der Statistik zufolge erneut deutlich zurück.