Alkoholfahrt in Hirschlanden

Schon am Morgen hatte ein 65-Jähriger offenbar sehr tief ins Glas geschaut. Weil der 65-Jährige sich dann auch noch auf seine Harley setzte, nahm der Frühschoppen ein ungutes Ende.

Der Mann war am Samstag gegen 10 Uhr auf der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden mit der Harley unterwegs. Im Kreisverkehr kam er mit seiner schweren Maschine zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand und stürzte.

Morgens schon ordentlich Alkohol getrunken

Die herbeigeeilte Polizei stellte fest, dass der Biker offensichtlich angetrunken war. Und das nicht zu knapp: Der Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Der 65-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. Die Harley blieb aber fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.