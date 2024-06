Alkoholfahrt in Bietigheim: Mit mehr als vier Promille unterwegs

1 Die Polizei hat den Führerschein des 27-Jährigen beschlagnahmt. Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend Schlangenlinien in Bietigheim gefahren. Beim Aussteigen musste er sich an seine Auto festhalten.











Ein 27-jähriger ist am frühen Sonntagabend mit knapp über vier Promille im Bereich der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen unterwegs gewesen. Ein Zeuge sah, wie der BMW in Schlangenlinien fuhr und verständigte die Polizei. Der 27-Jährige steuerte sein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt auf einen Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße. Dort traf kurz darauf eine Streifenwagenbesatzung den 27-Jährigen in seinem BMW an. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 27-Jährigen fest.