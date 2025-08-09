Alkoholausschank auf Wochenmärkten: FDP enttäuscht: Lockerungen nur begrenzt möglich

Eine grundlegende Änderung beim Alkoholausschank auf Wochenmärkten hält die Landesregierung für nicht umsetzbar. Manches soll aber vereinfacht werden.
Die Landesregierung hat dem Begehren der FDP, die ausloten wollte, ob Marktbeschickern auf Wochenmärkten Alkoholausschank auch grundsätzlich ermöglicht werden kann, eine Absage erteilt. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium teilte dazu mit: „Aufgrund der wöchentlichen und damit häufigen Terminierung des Marktes ist der regelmäßige Alkoholausschank bei einem Wochenmarkt grundsätzlich nicht gestattungsfähig.“