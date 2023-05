Vereine, die auf Festen im öffentlichen Raum Alkohol ausschenken, sollen Schulungen besuchen. Braucht es in Sachen Alkoholausschank künftig stadtweit eine Art Führerschein für Festveranstalter? Die Grünen meinen: Ja.

Ob im Heusteigviertel, auf dem Marien-, Biehl- oder Erwin-Schoettle-Platz – der Stuttgarter Süden ist bekannt für seine Festkultur. Getragen wird die vor allem von Vereinen und freiwilligen Helfern. Doch, wo gefeiert wird, da fließt bekanntlich in aller Regel auch reichlich Alkohol.

Wer Alkohol unter die Leute bringt, muss genau wissen, was er tut

Ein Problem? Die Grünen im Stadtbezirk meinen, ja. Mit einem Antrag im Bezirksbeirat will die Fraktion deshalb nun bei der Stadtverwaltung prüfen lassen, ob es sinnvoll sein könnte, in Sachen Alkoholausschank künftig stadtweit eine Art Führerschein für Festveranstalter einzuführen. Nach dem Motto: Wer Alkohol unter die Leute bringt, muss genau wissen, was er tut. Gesundheits-, Jugend- und Kinderschutz eingeschlossen.

Lesen Sie auch

Ein Festveranstalter-Zertifikat nennen es die Grünen im Bezirksbeirat Süd und halten es für das geeignete Instrument, das Verantwortungsbewusstsein beim Ausschenken von Bier, Wein, Sekt oder Glühwein auch bei nicht-professionellen Veranstaltern zu schärfen.

Für Gaststättenbetreiber sind solche Schulungen verbindlich

„Aus der Perspektive der Prävention sind solche Maßnahmen seit langem überfällig. Deutschland ist Hochkonsumland was Alkohol angeht“, argumentiert Christa Niemeier. „Wir können uns gut vorstellen, dass man ein solches Zertifikat erwirbt, um ein Fest, was den Alkoholausschank angeht, mit Verantwortung durchzuführen“, betonte die Grünen-Bezirksbeirätin bei der Vorstellung des Antrags im Gremium.

Der Nebeneffekt: Mit einem solchen Pflichtzertifikat würden nicht-professionelle Festveranstalter wie Vereine gleichzeitig ein Stück weit der Gastronomie gleichgestellt werden. Für Gaststättenbetreiber sind derartige Schulungen in Form von Gaststättenunterrichtungen verbindlich.

Das Festveranstalter-Zertifikat, das den Grünen vorschwebt, ist Teil des Suchtpräventionsprojekts „ClubGespräch“ der Caritas Stuttgart. Die Caritas bietet seit 2022 Vereinen kostenlos an – freilich völlig freiwillig –, einen sogenannten Clubmentor zu qualifizieren, der im Verein Ansprechpartner „für die Suchtprävention vor Ort“ ist. Ein Modul aus diesem Angebot, das derzeit noch entwickelt wird, soll zur Erlangung des künftigen Festveranstalter-Zertifikats führen. Gedacht ist dabei an eine etwa „zweistündige Informationsveranstaltung“, wie es im Antrag der Grünen heißt.

Der Online-Kurs ist für Vereine kostenlos

Wie Manuela Novacek, Leiterin des Projekts „ClubGespräch“ bei der Caritas Stuttgart betont, handele es sich dabei um einen Online-Kurs. „Veranstalter können anschließend mit guter Wissensgrundlage selbst entscheiden, wie sie den Alkoholkonsum bei ihrer Veranstaltung gestalten möchten.“ Der Kurs sei für Vereine kostenlos. Wie das organisiert werde, wenn der Kurs in Stuttgart künftig zu einem verpflichtenden Zertifikat führen würde, konnte Novacek nicht sagen.

Als „total überbürokratisch“ bezeichnet Bezirksbeirat Roland Petri (CDU) die Regelung, den Vereinen eine solches Zertifikat aufzubürden. Neben den sonstigen Anträgen, Auflagen und Versicherungspflichten, die Vereine jetzt schon aus- und erfüllen müssen, um Feste im öffentlichen Raum zu veranstalten, würde das Veranstalter-Zertifikat noch hinzukommen. Und Jens Mack von den Freien Wählern gab im Bezirksgremium zu bedenken, dass es trotz einer solchen Regelung unklar sei, wie die Vereine die Informationen an die vielen Helfer an den Zapfhähnen weitergeben.

Laut Antrag der Grünen, der am Dienstag trotz längerer Debatte schlussendlich eine breite Mehrheit im Bezirksgremium fand, soll nun neben dem Ordnungsamt auch das Gesundheitsamt prüfen, ob und inwiefern eine solche Regelung für Festveranstalter sinnvoll wäre.

„Wir wollen das Feiern nicht komplizierter machen, sondern sicherer und letztlich schöner“, begründet Niemeier ihren Vorstoß. Ganz besonders müsse es dabei um den Kinder- und Jugendschutz gehen. „Wer den öffentlichen Raum für sich in Anspruch nehmen möchte, könnte zum Allgemeinwohl auch etwas beitragen – ein fairer Deal.“, meint die Bezirksbeirätin.