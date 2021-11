1 Sollte man nach der Impfung auf Alkohol verzichten? Foto: simon jhuan / shutterstock.co

Über die Verhaltensweisen nach der Corona-Impfung gibt es viele Unklarheiten unter Verbrauchern. Auf die wichtigsten Fragen sind wir bereits in unserem Ratgeber „Was darf man nach der Corona-Impfung nicht?“ eingegangen. An dieser Stelle wollen wir uns nochmal dem Thema Alkoholkonsum nach der Booster-Impfung widmen, da die Frage im Moment wieder viele Menschen beschäftigt.

Alkohol nach Booster-Impfung: Geht das?

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weist darauf hin, dass es nach wie vor keine eigenen Verhaltensempfehlungen für den Konsum von Alkohol nach der Corona-Impfung gebe – egal ob Grundimmunisierung oder Booster-Impfung. Nichtsdestotrotz sei bekannt, dass Alkohol einen Einfluss auf unser Immunsystem hat. Besonders starker Alkoholkonsum könne die Immunantwort bei Infektionen einschränken und bei Impfungen möglicherweise auch die Verträglichkeit und Wirksamkeit beeinflussen, so die BZgA weiter. Aus diesem Grund ist es ratsam, vor und nach der Booster-Impfung auf große Mengen Alkohol zu verzichten. Ein Gläschen Wein oder Bier hat vermutlich aber keine Auswirkung auf die Immunantwort. Sicherheitshalber sollte man jedoch auf die Signale des eigenen Körpers hören. Treten verstärkte Impfreaktionen auf, ist es besser, für einige Tage ganz auf Alkohol zu verzichten.

