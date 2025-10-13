Alkohol im Verkehr: Stark betrunken am Steuer: Unfall in Leutenbach mit 2,5 Promille
Der Atemalkoholtest ergab knapp 2,5 Promille (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Eine 61-Jährige hat am Sonntagabend in Leutenbach einen Unfall verursacht. Sie war mit rund 2,5 Promille unterwegs – ein Wert, bei dem von sicherem Fahren keine Rede mehr sein kann.

Eine 61 Jahre alte Frau hat am Sonntagabend in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) einen Autounfall verursacht – mit 2,5 Promille Alkohol im Blut. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Honda gegen 19.45 Uhr auf der Schafäckerstraße unterwegs gewesen, als sie nach links von der Straße abkam und in einen geparkten Ford krachte.

 

Ein Atemalkoholtest brachte dann Erschreckendes ans Licht: knapp 2,5 Promille. Das ist deutlich mehr, als man noch als „Restalkohol“ bezeichnen könnte – bei so einem Wert hat man normalerweise schon Mühe, gerade zu gehen oder verständlich zu sprechen. Kurz gesagt: Die Frau war so stark alkoholisiert, dass sie sich und andere massiv gefährdete.

Die 61-Jährige musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

 