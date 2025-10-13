1 Der Atemalkoholtest ergab knapp 2,5 Promille (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Eine 61-Jährige hat am Sonntagabend in Leutenbach einen Unfall verursacht. Sie war mit rund 2,5 Promille unterwegs – ein Wert, bei dem von sicherem Fahren keine Rede mehr sein kann.











Eine 61 Jahre alte Frau hat am Sonntagabend in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) einen Autounfall verursacht – mit 2,5 Promille Alkohol im Blut. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Honda gegen 19.45 Uhr auf der Schafäckerstraße unterwegs gewesen, als sie nach links von der Straße abkam und in einen geparkten Ford krachte.