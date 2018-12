Alkohol beim Feiern So bekämpfen Sie den Kater am nächsten Morgen

Von Sandra Schumacher 20. Dezember 2018 - 14:42 Uhr

Auf zuviel Alkohol in einer feuchtfröhlichen Nacht folgt am Morgen danach unweigerlich ein böses Erwachen. Wer wissen möchte, wie man Kopfschmerz und Übelkeit am besten entgegenwirkt, findet hier ein paar Tipps.





Stuttgart - Wer in der Nacht ausgelassen und mit viel Alkohol feiert, ahnt auf dem Nachhauseweg zumeist schon, was ihm am nächsten Morgen blüht. Der Kater sorgt nach dem Aufwachen mit Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen, Müdigkeit und Übelkeit dafür, dass wir das eine oder andere Glas bitter bereuen.

Laut dem Netzwerk Deutscher Apotheker handelt es sich dabei um eine leichte Alkoholvergiftung. Denn der Alkohol entzieht dem Körper Wasser, wodurch auch wertvolle Mineralstoffe wie Kalzium, Natrium und Kalium verloren gehen. Die Folge: Man fühlt sich richtig elend.

