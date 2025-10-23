Alkohol am Steuer in Schorndorf: Mit 2,5 Promille Auto gerammt und geflüchtet
1
Der Alkoholwert lag bei 2,5 Promille. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Am Mittwochabend kracht es in Schorndorf: Eine 44-Jährige rammt mit ihrem Ford einen VW und fährt einfach weiter. Als die Polizei sie findet, ist sie stark alkoholisiert.

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin hat am Mittwochabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) einen Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie gegen 18.45 Uhr auf der Silcherstraße, als sie beim Vorbeifahren an einem verkehrsbedingt haltenden VW eines 24-Jährigen nach links von ihrer Spur abkam und mit dem Wagen zusammenstieß.

 

Anstatt anzuhalten, fuhr die Frau weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin kurze Zeit später ermitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Der 44-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen, außerdem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen, um den exakten Alkoholwert zu klären.

 