Alkohol am Steuer in Kornwestheim

5 Das Auto überschlug sich in der Auffahrt zur B27. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Offenbar weil sie betrunken war, kam eine Frau am Dienstagabend von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und überschlug sich mit ihrem Auto. Ihren Führerschein ist sie jetzt los.

Kornwestheim - Wegen Trunkenheit am Steuer in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist eine 51-Jährige nun ihr Auto und ihren Führerschein los.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr an der Anschlussstelle Kornwestheim-Süd auf die B27 in Richtung Stuttgart auf. Noch in der Auffahrt kam sie jedoch nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Stützmauer. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Frau muss ihren Führerschein abgeben

Die 51-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Dacia befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten zwei Polizeibeamten des Polizeireviers Kornwestheim fest, dass die Frau betrunken war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. An der Stützmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.