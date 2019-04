1 Cheyenne Ochsenknecht hat im September und Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut. Foto: dpa

Die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht muss vorerst auf ihren Führerschein verzichten. Auf Instagram zeigt sie Reue.

Berlin - Führerschein-Neuling Cheyenne Ochsenknecht (18) hat Ärger wegen Alkohols am Steuer. Die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht musste sich am Donnerstag in Berlin vor dem Amtsgericht veranworten, weil sie im September unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut hatte. Das bestätigte ihr Management, zuvor hatten „Bild“ und „B.Z.“ berichtet. Laut Gericht ging es um fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs. Ihr sei die Fahrerlaubnis entzogen worden, sie könne diese nun in vier Monat neu beantragen.

Cheyenne Ochsenknecht, die als Model arbeitet, zeigte Reue: Vor acht Monaten habe sie eine „riesengroße Dummheit“ gemacht und denke seitdem jede Tag daran, schrieb sie bei Instagram. „Ich bin sehr froh, dass bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt wurde. Ich hatte drei Glas Sekt auf einem Geburtstag getrunken und nichts gegessen. So etwas passiert mir niemals wieder.“