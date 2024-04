1 Alkoholisiert ist eine 61-Jährige durch Steinenbronn gefahren (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Durch ihre schlingernde Fahrweise fiel eine Autofahrerin in Steinenbronn auf. Als die Polizei sie in einem Café stellte, wurde direkt der Alkoholwert gemessen.











Mit einer Atemalkoholkonzentration von knapp 1,4 Promille hat die Polizei eine 61-jährige Volvo-Fahrerin am Ostersonntag (31. März) gegen 15.20 Uhr in einem Café in der Zeppelinstraße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) angetroffen. Das hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt.