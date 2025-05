Alkohol am Steuer: 52-Jähriger fährt mit 2,7 Promille durch Backnang – Polizei greift ein

Viele Menschen könnten sich in dem Zustand kaum noch sicher bewegen, geschweige denn ein Fahrzeug führen, doch ein 52-jähriger Mann hat sich am Sonntag gegen 20.40 Uhr in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit rund 2,7 Promille Alkohol im Blut hinter das Steuer seines Mercedes gesetzt und ist losgefahren.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge den augenscheinlich betrunkenen Mann beim Einsteigen in seinen Mercedes-Sprinter beobachtet und die Polizei informiert. Eine Streife konnte so den 52-Jährigen in der Hohenstaufenstraße anhalten und kontrollieren. Dabei ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von etwa 2,7 Promille. Der 52-Jährige musste das Fahrzeug sofort stehen lassen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Auch in Welzheim hat es am Sonntag eine Trunkenheitsfahrt gegeben. Gegen 1.30 Uhr wurde eine 65-jährige Ford-Fahrerin von der Polizei kontrolliert, da sich die Frau im Verkehr auffällig verhalten hatte. Nachdem sie zunächst sämtliche Anhaltesignale missachtet hatte, hielt sie im Bereich Burgstraße/Gschwender Straße an. Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug der Frau. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Die 65-Jährige musste sofort ihren Führerschein abgeben und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sie muss mit einer Anzeige rechnen.