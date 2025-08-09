Aline Abboud: Ex-Tagesthemen-Moderatorin wechselt in die Politik

Die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Aline Abboud startet ein neues Kapitel: Ab August übernimmt sie die Leitung der Pressestelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Das ehemalige ARD-Gesicht Aline Abboud (37) wechselt in die Bundespolitik. Ab dem 18. August übernimmt sie die Leitung der Pressestelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das bestätigte sie auf Instagram, indem sie die Pressemitteilung des Ministeriums teilte.