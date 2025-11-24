Mit einem emotionalen Video hat sich "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser zum dritten Geburtstag ihrer Tochter Alina gemeldet. Darin zeigt sie, wie groß ihre Kleine geworden ist. Zudem erinnerte sie sich daran, wie schlecht es ihr selbst noch vor einem Jahr ging.
Die Tochter des "Bauer sucht Frau"-Paares Anna (35) und Gerald Heiser (40) wird am Montag drei Jahre alt. Die Geburt am 24. November 2022 verlief dramatisch: Alina kam fünf Wochen zu früh zur Welt und musste zu Beginn auf die Intensivstation. Daran erinnert sich Anna Heiser mit einem emotionalen Rückblick.