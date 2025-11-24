Mit einem emotionalen Video hat sich "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser zum dritten Geburtstag ihrer Tochter Alina gemeldet. Darin zeigt sie, wie groß ihre Kleine geworden ist. Zudem erinnerte sie sich daran, wie schlecht es ihr selbst noch vor einem Jahr ging.

Die Tochter des "Bauer sucht Frau"-Paares Anna (35) und Gerald Heiser (40) wird am Montag drei Jahre alt. Die Geburt am 24. November 2022 verlief dramatisch: Alina kam fünf Wochen zu früh zur Welt und musste zu Beginn auf die Intensivstation. Daran erinnert sich Anna Heiser mit einem emotionalen Rückblick.

So fröhlich die das zu früh geborene Mädchen heute Sie postet ein Video auf Instagram, in dem sie zunächst Szenen aus dem Krankenhaus zeigt. Darauf ist das kleine Baby an vielen Kabeln zu sehen. Alina maß bei ihrer Geburt lediglich 44 Zentimeter und war 2.760 Gramm leicht. "Von hier... zu hier", lässt Heiser dazu wissen und teilt dann Aufnahmen eines fröhlichen Kleinkindes. Alina auf dem Trampolin, am Strand, beim Wippen, beim Hüpfen in einer Pfütze. "Happy Birthday, meine kleine Kämpferin", kommentiert die stolze Mutter noch dazu.

Nicht nur Alina ist in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen. Auch im Leben der Heisers hat sich viel getan, woran die 35-jährige Polin am Vorabend des Geburtstags in einer Story erinnerte. "Heute vor einem Jahr saß ich alleine in unserem Schlafzimmer in Namibia, hab geheult bis geht nicht mehr und beschlossen, mich scheiden zu lassen."

Doch Anna und Gerald entschieden sich für eine Paartherapie - mit Erfolg. Die Farm in Namibia haben sie hinter sich gelassen. "Ein Jahr später sind wir in unserem neuen Haus, in meiner alten Heimat, zur der ich nie wieder zurückkehren wollte." Das Paar hat gerade sein Eigenheim in Danzig bezogen, Gerald seinen ersten Arbeitsvertrag in Polen unterschrieben.

Seit 2018 verheiratet

Die beiden lernten sich im Jahr 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. Anfang 2020 erlebte das Paar einen ersten Schicksalsschlag, Anna Heiser erlitt eine Fehlgeburt. 2021 kam dann Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt. Nach einigen Wochen im Krankenhaus vermeldete Heiser die Heimkehr: "Angekommen. Es war eine Achterbahn der Gefühle - Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Sorgen und unendliche Liebe - alles war dabei. Wir haben jetzt alle Startschwierigkeiten überstanden und freuen uns auf die Kennenlernzeit zu Hause."