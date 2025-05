Alina Dalaslan vor nächstem Kampf: Regina Halmich nimmt Stuttgarter MMA-Talent unter ihre Fittiche

1 Regina Halmich (links) ist eine der größten Frauen im Kampfsport, Alina Dalaslan (rechts) will es noch werden. Foto: RTL

Alina Dalaslan ist Stuttgarts aufstrebender MMA-Stern. Für ihren nächsten Kampf erhält sie prominente Unterstützung von Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich.











Alina Dalaslans Leben änderte sich am 8. März 2025 über Nacht – in einem Käfig in Stuttgart. Nach ihrem Profi-Debüt in der wegen ihrer Härte umstrittenen Vollkontakt-Kampfsportart Mixed Martial Arts, kurz MMA, in der Schleyer-Halle wurde die 24-Jährige nach dem Sieg über ihre Kontrahentin Kamila Šimková die vielleicht gefragteste Frau in der Kampfsportdomäne weit und breit. Auf über 16 000 Follower explodierende Instagram-Zahlen, eine eigene SWR-Doku und anderen Medienrummel war die aus Balingen stammende Buchhalterin, die bei einem großen Unternehmen in Stuttgart arbeitet, nicht gewohnt, wie sie wenige Tage später in einer Insta-Story verriet.