Alina Dalaslan: VfB-Duell mit Fenerbahce bringt Stuttgarter MMA-Sternchen in Verlegenheit

Die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan wird gefragt, ob ihr Herz im Europa-League-Duell für den VfB oder Fenerbahce schlägt. Sie reagiert ziemlich hin- und hergerissen.

Schläge, Tritte, Angriffe aus allen Winkeln – eigentlich bringt Alina Dalaslan so gut wie nichts aus der Fassung. Die MMA-Kämpferin aus Balingen, die in Stuttgart arbeitete, bevor sie ihren Job für den Sport an den Nagel hängte, ist in allen ihren vier Profikämpfen ungeschlagen, schien nur selten von ihren Gegnerinnen überhaupt unter Druck gesetzt worden zu sein.

In einem RTL-Interview zeigte die ungeschlagene Kämpferin, die viele Duelle spektakulär durch K.o. gewann, eine andere Seite. Die Frage, wem sie im Europa-League-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend die Daumen drücke, brachte die 25-Jährige sichtlich in Verlegenheit.

Alina Dalaslan trainierte mit Fenerbahce-Trikot

„Ey, komm, mach’ jetzt nicht diese Politik hier mit Fener oder VfB“, sagte die Athletin auf die Reporterfrage – der wusste, dass Dalaslan schon mal im Fenerbahce-Trikot trainiert hatte. Sie erklärte dazu: „Mein Vater ist Fenerbahce-Fan und ich dann natürlich dadurch auch.“ Dadurch habe sie auch schon „viel Hate“ abbekommen von Galatasaray-Fans, aber so sei das eben.

Zurück auf die Frage, wem sie nun die Daumen drücke: „Ich kann nur was falsches sagen“, so Dalaslan, „Leute, wieso bringt ihr mich in so eine Situation.“ Die sie daraufhin versuchte, diplomatisch zu lösen: „Ja, keine Ahnung, ich bin für beide!“

Einem breiteren Publikum als eingefleischten Fans der Vollkontakt-Kampfsportart MMA wurde Dalaslan vor allem durch die erste Übertragung eines MMA-Events bei RTL im Free-TV am vergangenen Wochenende bekannt, wo sie ihre Gegnerin Katharina Lehner nach punkten schlug.

Wer die aufstrebende Kämpferin hautnah erleben will, kann dies beim nächsten Event des Veranstalters Oktagon MMA in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle am 31. Januar 2026 tun. Dalaslans Gegnerin steht noch nicht fest, womöglich könnte es sich aber um ihren ersten Titelkampf handeln.