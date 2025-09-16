Alina Dalaslan: Stuttgarts aufstrebender MMA-Stern vor größter Herausforderung

Die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan hat ihr nächstes Duell vor der Brust. An diesem Samstag wartet in Frankfurt die vielleicht größte Herausforderung ihrer Karriere.
Die aufstrebende Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan steht vor ihrem dritten Profikampf: Am Samstag, dem 20. September, wird sich die 25-Jährige in der Festhalle der Messe in Frankfurt mit der Französin Clara Ricignuolo im Käfig messen. Das Event wird von der tschechischen Organisation Oktagon MMA ausgerichtet, die zusammen mit KSW aus Polen als der hochkarätigste Veranstalter von Kämpfen in der Disziplin Mixed Martial Arts (MMA) in Europa gilt.