Aliens over Meck-Pomm: Discounter-Macher arbeiten an erstem Kinofilm

Die Produktionsfirma Kleine Brüder, bekannt durch Serien wie "Die Discounter" und "Intimate", arbeitet an ihrem ersten Kinofilm. Gemeinsam mit Constantin Film entsteht die Satire "Aliens over Meck-Pomm".
Die Produktionsfirma Kleine Brüder arbeitet an ihrem ersten Kinofilm. Das teilte Constantin Film am Dienstag mit. Gemeinsam produzieren die unter anderem durch die Serien "Die Discounter" und "Intimate" bekannten Kleinen Brüder mit Constantin den Film "Aliens over Meck-Pomm". Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen. Regie bei der Satire führen Bruno Alexander (26) und Emil Belton (26), die gemeinsam mit dessen Zwillingsbruder Oskar Belton auch das Drehbuch geschrieben haben. Constantin Film ist Co-Produzent und übernimmt den Verleih.