Aliens over Meck-Pomm: Discounter-Macher arbeiten an erstem Kinofilm

Die Produktionsfirma Kleine Brüder, bekannt durch Serien wie "Die Discounter" und "Intimate", arbeitet an ihrem ersten Kinofilm. Gemeinsam mit Constantin Film entsteht die Satire "Aliens over Meck-Pomm".

Die Produktionsfirma Kleine Brüder arbeitet an ihrem ersten Kinofilm. Das teilte Constantin Film am Dienstag mit. Gemeinsam produzieren die unter anderem durch die Serien "Die Discounter" und "Intimate" bekannten Kleinen Brüder mit Constantin den Film "Aliens over Meck-Pomm". Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen. Regie bei der Satire führen Bruno Alexander (26) und Emil Belton (26), die gemeinsam mit dessen Zwillingsbruder Oskar Belton auch das Drehbuch geschrieben haben. Constantin Film ist Co-Produzent und übernimmt den Verleih.

"Unser erster Kinofilm soll so richtig reinhauen [...]", werden die Kleinen Brüder in der Mitteilung zitiert. Sie könnten "viel Neues" lernen, man lasse ihnen aber "auch an den richtigen Stellen genug Freiraum, damit unsere Handschrift bleibt. Wir haben extrem Bock auf Kino." Filmproduzent Oliver Berben (54), Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, lobt die Kleinen Brüder als eines der "spannendsten Kreativteams, die ich kenne". Wer die Idee habe, Aliens nach Mecklenburg-Vorpommern zu bringen, brauche "entweder sehr viel Mut oder sehr viel Talent". Im Fall des Teams sei es "ganz offensichtlich beides".

Darum geht es in "Aliens over Meck-Pomm"

Kinofans erwartet eine abgedrehte Geschichte, denn ausgerechnet in Lebin-Ausbau, einem mecklenburgischen Dorf, stürzt ein außerirdisches Raumschiff ab. Daraus entwickelt sich aber keine typische Sci-Fi-Story, stattdessen stehen die kleine Gemeinde sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise das Zusammenleben in der Provinz im Vordergrund. In dem verschlafenen, aber zerstrittenen Örtchen irren plötzlich fünf Aliens umher, die der Beschreibung nach das kleinste Problem des Dorfes sind. Denn der zerbrechliche Frieden gerate in der Satire komplett außer Kontrolle.

Die Beltons und Alexander bringen der Mitteilung nach mit ihrem ersten Kinofilm ihr "einzigartiges Gespür für absurden, realitätsnahen Humor und improvisierte Situationskomik auf die große Leinwand". Für kommendes Jahr ist der Kinostart geplant, einen genauen Termin gibt es noch nicht.