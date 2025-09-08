Vom Ei zum Königin-Monster – kaum ein Filmwesen hat die Kinogeschichte so geprägt wie das „Alien“. Ein Überblick über den „perfekten Organismus“ und alle Alien-Filme, die ihn zum Mythos machten.
Vom „Alien“ zum „Xenomorph“
Als 1979 Ridley Scotts „Alien“ in die Kinos kam, war die Kreatur noch namenlos – schlicht „das Alien“. Erst James Cameron prägte in „Aliens“ (1986) den Begriff „Xenomorph“. Der Name klingt nach Biologie-Lehrbuch, bedeutet aber nur „fremde Form“. Genau diese Fremdheit – irgendwo zwischen Insekten, Parasiten und Albtraumwesen – macht die Spezies so faszinierend.