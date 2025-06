Alien: Earth: Trailer verspricht Horror-Spektakel auf Disney+

Das "Alien"-Franchise springt vom Kino auf den heimischen Streaming-Bildschirm: Der erste längere Trailer zur Sci-Fi-Horrorserie "Alien: Earth" ist da. Die achtteilige Produktion des US-Kanals FX erzählt eine Vorgeschichte zu Ridley Scotts (87) legendärem Originalfilm aus dem Jahr 1979. Der Regie-Altmeister ist hier auch als Produzent beteiligt. Erstmals in der Geschichte des Franchises werden die tödlichen Xenomorphs in "Alien: Earth" auf der Erde selbst ihr Unwesen treiben und die Menschen direkt auf ihrem Heimatplaneten terrorisieren.

Neuland für das "Alien"-Franchise

"Alien: Earth" spielt im Jahr 2120, zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten "Alien"-Films von 1979. In Deutschland startet die Serie am 13. August 2025 bei Disney+. Im Mittelpunkt der Handlung steht, wie der Trailer bereits verrät, ein mysteriöser Absturz: Ein geheimnisvolles Raumschiff stürzt unweit eines Forschungszentrums ab - und was sich an Bord befindet, wird schnell zur größten Bedrohung für die Menschheit.

Lesen Sie auch

Der CEO eines mächtigen Konzerns entsendet daraufhin eine bunt zusammengewürfelte Truppe unter der Führung der kampfstarken Wendy (Sydney Chandler, 29) zur Intervention. Bei Wendy handelt es sich um einen sogenannten Hybriden, einen humanoiden Roboter, der in einem experimentellen Verfahren mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet wurde. Wie sich herausstellt, transportierte das Schiff fünf verschiedene, hochgefährliche Lebensformen aus den dunkelsten Ecken des Universums - darunter die bekannten Alien-Kreaturen.

Starbesetzung unter Noah Hawleys Leitung

Hinter "Alien: Earth" steckt Serienschöpfer Noah Hawley, der bereits für die beliebten Serien "Fargo" und "Legion" verantwortlich zeichnete. Neben Sydney Chandler als Wendy sind auch Samuel Blenkin ("Black Mirror", 29), Alex Lawther ("The End of the F...ing World", 30), Timothy Olyphant ("Justified", 57) und die unter anderem aus "Game of Thrones" bekannte Essie Davis (55) Teil der Besetzung der Serie. Obwohl die Welt von "Alien" bereits sieben Filme umfasst, ist "Alien: Earth" die erste Live-Action-Serie des langlebigen Science-Fiction-Franchises.