Das Foto einer engen Umarmung von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mit Journalist Henryk M. Broder sorgte im Internet für Diskussionen. Aus dem Foto wurden auf Twitter lustige Bildmontagen, die sich unter dem Hashtag „weidelhuggingthings“ rasant verbreiteten.

Stuttgart - Voller Begeisterung umarmte AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel den Publizisten und Welt-Autor Henryk M. Broder nach einem gemeinsamen Diskussionsabend. Unter dem provokant formulierten Motto „Das Ende der Demokratie wie wir sie kennen und was die political correctness dazu beiträgt“ habe Broder Ende Januar für einen „gelungenen Abend“ gesorgt, wie Weidel auf ihrem Twitter-Account zu dem Foto schreibt.

Weidel zeigt sich auf Wahlplakaten und Fotos auf ihrem Twitter-Account gerne recht kühl. Auf dem Foto mit Broder ist sie kaum wiederzuerkennen: breites Lächeln, sehr enge Umarmung und überschwängliche Worte zum Diskussionsabend sorgen auf Twitter für Irritationen.

Doch bei den Irritationen blieb es unter den Twitter-Nutzern nicht. Sie nahmen dieses außergewöhnliche Foto zum Anlass, daraus Bildmontagen anzufertigen. Entstanden sind Sinnbilder dafür, was Alice Weidel noch gerne alles öffentlich umarmen würde – mit wahrscheinlich der gleichen Begeisterung.

Boris Palmer in enger Umarmung

Da wäre zum Beispiel Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Mit seiner für einen Grünen-Politiker recht ungewöhnlichen Haltung zum Thema Zuwanderung und Flüchtlinge sei der ein idealer Kuschel-Partner, wie diese User finden:

Ein weiterer Politiker, der sich für eine solch emotionale Umarmung eignet, da er ähnliche Ansichten wie Weidel vertritt? Für diesen User ist dies eindeutig der russische Präsident Wladimir Putin:

Auch Donald Trump darf laut Twitter-User in dieser Aufstellung nicht fehlen:

Weidel umarmt mit Welt-Journalist Broder die gesamte Axel-Springer-Presse – so empfinden es manche User. So liegt für diesen Nutzer nahe, dass Weidel womöglich die „Bild“ einmal gerne kuscheln will:

Aber auch ein altbekannter Pegida-Demonstrant, der der AfD nahe steht, eignet sich für die Bild-Montagen:

Münchhausen, der auch als Lügenbaron bekannt ist, muss ebenfalls für eine Umarmung herhalten:

Passend zu Münchhausen fand auch dieser User folgende Bildmontage passend – Weidel leugnet den Klimawandel – da eignet sich ein Schornstein eines Kohlekraftwerks:

Auch das Grundgesetz wäre eine Umarmung wert, wie dieser Nutzer findet:

Der Film „Honig im Kopf“ von Til Schweiger inspirierte diesen Nutzer, ein neues Plakat auf Twitter zu verbreiten – „Honig im Kopf 2“ mit neuen Darstellern in den Hauptrollen:

Miley Cyrus wurde noch bekannter durch ihr provokantes Video zum Song „Wrecking ball“, auf dem sie sexy auf einer Abrissbirne posierte. Auch hier wurde Weidel drauf montiert. „Die Kugel bedauert das Foto ausdrücklich“, schreibt der Nutzer dazu. Ein neckischer Hinweis auf das Statement, dass Broder kurz nach dem Shitstorm der Weidel-Umarmung mit ihm auf Twitter veröffentlichte:

Der Welt-Journalist Henryk M. Broder äußerte sich kurz nach Veröffentlichung des Fotos mit folgenden Worten auf „welt.de“ zu dem Foto, das ihn mit Alice Weidel zeigt: „Vor meiner Rede ist ein Foto entstanden, auf dem zu sehen ist, wie Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, mich umarmt. Dieses Bild ist von der AfD in den sozialen Medien verbreitet worden. Es wäre richtig gewesen, sich der Umarmung zu entziehen. Als Journalist sollte man auf Distanz zu Politikern und Politikerinnen achten. Es gibt freilich keinen Grund, aus dieser Umarmung weitergehende Schlüsse zu ziehen. Ich bitte um Entschuldigung und gelobe, bei der nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein.“ Die Rede, die er bei der AfD hielt, ist in dem Bericht ebenfalls nachzulesen.