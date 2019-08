Weltraum und Wissenschaft Der Mensch besteht aus Sternenstaub

So schön kann Sternengucken sein: Die Perseiden – der Staub von Sternen – haben in Teilen Deutschlands für ein Himmelsspektakel gesorgt. Was viele nicht wissen: Die Sterne sind uns viel näher, als die Menschen jemals dachten. Denn wir alle sind selbst Sternenstaub.