Beim Arbeitslosengeld 1 gibt es die Besonderheit, dass es monatlich nachträglich ausbezahlt wird. Das regelt der Paragraph § 337 SGB. Das heißt, das Geld für den Juli wird im August ausbezahlt. Für den August wiederum werden die Leistungen im September überwiesen.

Geld ist Anfang des Monats verfügbar

Da das Arbeitslosengeld 1 bei den Empfängern rechtzeitig eingehen muss, um laufende Kosten wie Miete, Strom und Gas bezahlen zu können, wird sichergestellt, dass es am ersten Arbeitstag eines Monats verfügbar ist. Für den Juli wird das Geld daher spätestens am 31. Juli überwiesen, sodass es am 01. August auf dem Konto ist. Das Arbeitslosengeld 1 für den August wird voraussichtlich spätestens am 30. August überwiesen, sodass es dann am 02. September spätestens auf dem Konto der Empfänger verfügbar ist.

In der Praxis dürften jedoch viele ALG1-Empfänger die Leistungen für den Monat verwenden, in dem Sie ausbezahlt werden. Im August würde demnach das Geld aus dem Juli für die Deckung der Lebensunterhaltskosten genutzt, während im September dann das Geld für den August verwendet wird.

Bei Problemen ans Jobcenter wenden

Sollte es bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes 1 zu Problemen kommen, wenden Sie sich am besten direkt an das für Sie zuständige Jobcenter. Falls Sie nicht sicher sind, welche Dienststelle für Sie verantwortlich ist, können Sie die „Dienststellensuche der Bundesagentur für Arbeit“ nutzen, um das richtige Amt zu finden.