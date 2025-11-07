Alfons Schuhbeck: Überraschender Video-Gruß aus der Küche

Monatelang war nichts mehr vom verurteilten, einstigen Starkoch zu hören. Jetzt überrascht Alfons Schuhbeck die Münchner Society mit einer Videobotschaft. Es ist sein erstes öffentliches Lebenszeichen seit der Verurteilung im Juli - und ein Moment der alle berührt.
Ein kühler November-Abend in München-Riem. Im neuen Spiegelzelt der Dinner-Show "Hullis" feiern Gäste aus Show, Politik und Wirtschaft die Premiere. Plötzlich wird es still - auf der Leinwand erscheint Alfons Schuhbeck (76). Wie die "Münchner Abendzeitung" und die "tz" berichten, richtet sich der Starkoch, der seit Monaten aus der Öffentlichkeit verschwunden war, per Videobotschaft an die Gäste. Es ist Schuhbecks erstes Statement seit seiner Verurteilung zu vier Jahren und drei Monaten Haft im Juli.