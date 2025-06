Am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag Dinner bei niederländischen Royals: Friedrich Merz kommt ohne Gattin

König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande haben am Dienstagabend in Den Haag zum großen Gala-Dinner geladen. Doch am Rande des NATO-Gipfels erschien der Bundeskanzler Friedrich Merz überraschend ohne Gattin Charlotte.