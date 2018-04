Alfie Evans Todkrankes britisches Kleinkind gestorben

Von red/AFP 28. April 2018 - 08:45 Uhr

Alfie im Arm seiner Mutter Kate James in Liverpool. Foto: PA

Der 23 Monate alte Alfie ist tot. Das britische Kind hatte international Mitgefühl geweckt. Heftige Streitereien mit den behandelnden Ärzten in England hatten für mediale Furore gesorgt.

London - Das sterbenskranke britische Kleinkind Alfie Evans, dessen Schicksal international Mitgefühl geweckt hatte, ist tot. Der 23 Monate alte Junge sei in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus gestorben, teilten seine Eltern mit. „Wir sind untröstlich. Wir danken allen für ihre Unterstützung“, schrieben Kate James und Thomas Evans auf Facebook. Das Beatmungsgerät des Jungen war am Montag abgeschaltet worden.

Der kleine Alfie Evans war an einem seltenen, degenerativen Hirnleiden erkrankt und seit Dezember 2016 im Krankenhaus. Seine Eltern lieferten sich einen monatelangen Rechtsstreit mit den Medizinern des Kinderkrankenhauses Alder Hey in Liverpool, um eine Weiterbehandlung zu erzwingen.

Der Fall sorgte international für Aufsehen und Mitgefühl. Auch Papst Franziskus setzte sich zuletzt für den kleinen Jungen ein und bot die Behandlung in einem vom Vatikan betriebenen Kinderkrankenhaus in Rom an.