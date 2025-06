Aus einem Container in Alfdorf haben unbekannte Diebe professionelles Feuerwerksmaterial gestohlen. Die Beute besitzt einen hohen Wert.

Unbekannte Diebe haben in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) einen Container aufgebrochen und daraus Pyrotechnik gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kann der Zeitraum der Tat nicht näher eingegrenzt werden. Fakt sei allerdings, dass die Täter professionelle Feuerwerksraketen und Böller im Wert von 3000 Euro gestohlen hätten.

Dafür hätten sie den Container in der Schloßstraße aufgehebelt, in dem sich die Pyrotechnik für gewerbliches Feuerwerk befunden habe. An dem Container sei durch das gewaltsame Vorgehen der Diebe zusätzlich ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden.

Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 81 / 20 40 entgegen.