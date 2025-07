1 Tempo 30 gilt in Alfdorf bald fast flächendeckend. Foto: Dirk Herrmann

Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz erwartet dadurch mehr Verkehrssicherheit an den Ortsdurchfahrtsstraßen.











Angestrebt haben es die Verantwortlichen im Rathaus schon länger, nun kommt die neue Langsamkeit in Alfdorf tatsächlich: In der Gemeinde im Schwäbischen Wald gilt künftig an vielen neuen Streckenabschnitten Tempo 30.