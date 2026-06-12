Alfdorf: Ausbau der Kreisstraße bei Pfahlbronn mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert

Das Land unterstützt den Rems-Murr-Kreis mit rund 1,2 Millionen Euro beim Ausbau der K 1887. Die Straße zwischen Pfahlbronn und Rienharz ist seit Ende Mai wieder frei.

Die Kreisstraße zwischen Pfahlbronn und Rienharz (K 1887) ist nach umfangreichen Ausbauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Rems-Murr-Kreis bei der Maßnahme mit 1,2 Millionen Euro aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, kurz LGVFG. Freigegeben wurde die Strecke Ende Mai.

„Mit dieser Förderung investieren wir in eine dauerhaft sichere, leistungsfähige und klimaresiliente Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, Landkreise beim Erhalt und Ausbau von Kreisstraßen zu unterstützen“, betont Regierungspräsidentin Susanne Bay in einer Mitteilung.

K 1887 war durch Setzungen und Rutschungen belastet

Die Kreisstraße verläuft in einem topografisch anspruchsvollen Bereich mit stellenweise stark bewegtem Gelände. In der Vergangenheit war es dort immer wieder zu Schäden durch Setzungen, Rutschungen und Probleme bei der Entwässerung gekommen. Ziel des Ausbaus war deshalb nicht nur eine neue Oberfläche, sondern eine dauerhafte und nachhaltige Verbesserung der gesamten Straßenanlage.

Um den Begegnungsverkehr sicherer zu machen, wurde die Fahrbahn auf rund einem Kilometer von 5,5 auf 6 Meter verbreitert. Das betrifft nach Angaben des Landes besonders Busse, schwere Fahrzeuge und den landwirtschaftlichen Verkehr. Zur Stabilisierung von Hängen und Fahrbahnrändern wurden zudem neue Betonkopfbalken, Mikropfähle und ein Steilböschungssystem eingebaut. Dadurch soll die Straße nicht nur breiter und sicherer, sondern auch widerstandsfähiger gegen Starkregenereignisse werden.

Bushaltestelle barrierefrei umgebaut

Der Rems-Murr-Kreis nutzte die Maßnahme außerdem, um die Bushaltestelle „Abzweig Eisenbachsee“ barrierefrei umzubauen. Auch der Artenschutz wurde berücksichtigt: Zwei Amphibientunnel sollen Tieren eine sichere Querung der Straße ermöglichen und die ökologische Vernetzung in dem sensiblen Bereich stärken.

Begonnen hatte der Ausbau am 22. September 2025. Trotz winterlicher Bedingungen und einer längeren Winterpause konnte die Maßnahme laut Mitteilung noch vor dem angekündigten Termin abgeschlossen werden.