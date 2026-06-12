Alfdorf: Ausbau der Kreisstraße bei Pfahlbronn mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert

Das Land unterstützt den Rems-Murr-Kreis mit rund 1,2 Millionen Euro beim Ausbau der K 1887. Die Straße zwischen Pfahlbronn und Rienharz ist seit Ende Mai wieder frei.
Die Kreisstraße zwischen Pfahlbronn und Rienharz (K 1887) ist nach umfangreichen Ausbauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Rems-Murr-Kreis bei der Maßnahme mit 1,2 Millionen Euro aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, kurz LGVFG. Freigegeben wurde die Strecke Ende Mai.