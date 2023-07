1 Alexis Tibidi läuft Gefahr, sein großes Talent zu verschleudern. Foto: Baumann

Der Vater von VfB-Jungprofi Alexis Tibidi kritisiert Trainer Pellegrino Matarazzo und empfiehlt einen Vereinswechsel.









Alexis Tibidi ist abgetaucht. Wie die meisten Profis genießt er die fußballfreie Zeit unter der Sonne des Südens. Via Instagram sendet der Jungprofi des VfB Stuttgart aus Marokko sonnige „Vibes“ an seine Fangemeinde und posiert in Strandkleidung vor Palmenkulisse.