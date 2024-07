Alexis Ohanian: Ehemann von Serena Williams hat Lyme-Borreliose

Alexis Ohanian (41) hat bei einem Gesundheitscheck die Diagnose gestellt bekommen, dass er an der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose leidet. "Ich habe eine ganze Reihe von Gesundheitsscans, Tests und so weiter gemacht und herausgefunden, dass ich Lyme-Borreliose habe", berichtete der Ehemann von Tennis-Star Serena Williams (42) auf X (ehemals Twitter).

Aktuell habe er wegen der Erkrankung, die in drei Stadien verläuft, noch keine Symptome. "Zum Glück, aber ich werde es behandeln", erklärte Ohanian. Sein Cholesterinspiegel sei aus dem Gleichgewicht geraten, "daran muss ich arbeiten". Der Unternehmer habe in seinem Umfeld die Erfahrung gemacht, dass Lyme-Borreliose, die zu Fieber, Muskelschmerzen und schließlich Funktionsstörungen des Gehirns und Nervensystems führen kann, "erfolgreich behandelt" werden könne.

"Das war eine Überraschung"

Lyme-Borreliose wird in der Regel durch einen Biss von Zecken übertragen, die mit dem Bakterium der Borrelia-Spezies infiziert sind. In bewaldeten Gebieten mit hohem Zeckenaufkommen ist die Erkrankung deshalb besonders häufig. "Ich verbringe so wenig Zeit in der Wildnis und im Nordosten, deshalb war es eine ziemliche Überraschung", betonte Ohanian. Er bleibe aber positiv: "Die Zecke kann mich nicht aufhalten!"

Auch andere Stars haben die Diagnose

Neben Alexis Ohanian haben in der Vergangenheit auch andere Promis ihre Erkrankung an Lyme-Borreliose öffentlich gemacht. 2020 offenbarte Justin Bieber (30), bereits seit Jahren an der Infektionskrankheit zu leiden und deshalb in Behandlung zu sein. "Es waren einige harte Jahre", erklärte er auf seinem Instagram-Account.

Auch Sängerin Avril Lavigne (39) ist von der Krankheit betroffen und hat extra für die Bekämpfung dieser und anderer Erkrankungen die Avril Lavigne Foundation ins Leben gerufen. Außerdem haben Yolanda Hadid (60) sowie Tochter Bella Hadid (27), Amy Schumer (43), Ben Stiller (58) oder Alec Baldwin (66) in der Vergangenheit über ihr Leben mit Borreliose gesprochen.