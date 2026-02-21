Alexandra Daddario: Ehe-Aus bei The White Lotus-Star

Erst kürzlich feierte ihr erstes gemeinsames Kind seinen ersten Geburtstag, jetzt geben Alexandra Daddario und Andrew Form ihr Ehe-Aus bekannt. Die Trennung folgt nach fast vier Ehejahren.

Alexandra Daddario (39) und Andrew Form (57) haben sich nach mehr als drei Ehejahren getrennt. Das teilte ein Sprecher der ehemaligen "The White Lotus"-Darstellerin dem "People"-Magazin mit. "Alexandra Daddario und Andrew Form haben die Entscheidung getroffen, ihre Ehe zu beenden", heißt es in einem Statement. Demnach verlief die Trennung einvernehmlich. "Die Entscheidung wurde in Liebe und Respekt getroffen", wird der Sprecher zitiert. Genaue Gründe nannte er nicht, erklärte aber: "Sie werden ihr Kind weiterhin gemeinsam erziehen und bitten um Privatsphäre, während sie diese Übergangsphase durchlaufen."

Kind feierte im Oktober seinen ersten Geburtstag Die Schauspielerin und der Filmproduzent hatten sich während der Corona-Pandemie 2020 auf einem Spaziergang kennengelernt, wie sie in einem "Vogue"-Interview erzählte. Schon bei der ersten Begegnung bat Form sie um ein Date. Auch die nächsten Schritte ließen nicht lange auf sich warten: Im August 2021, verlobten sie sich, die Hochzeit folgte im Juni 2022.

Im Sommer 2024 gab Daddario ihre Schwangerschaft bekannt. In der "Vogue" sprach sie dabei auch darüber, dass sie zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte. An Halloween 2024 kam dann ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Die Geburt machte Daddario damals via Instagram öffentlich. "Ich dachte, das ist eine seltsame Schüssel mit Süßigkeiten", schrieb sie zu einem Bild, das ihren neugeborenen Sohn bedeckt von einigen Süßigkeiten in einer Schüssel zeigt.

Seit der Geburt veröffentlichte sie immer wieder Babyfotos, darunter zum ersten Geburtstag ihres Sohnes. "Was für ein Abenteuer! Mit meinem süßen kleinen Mann, der Abenteuer liebt!!", blickte sie auf das vergangene Jahr zurück.

Für Daddario war es das erste gemeinsame Kind. Form hat aus seiner vorherigen Ehe mit Schauspielerin Jordana Brewster (45) bereits zwei Söhne - Julian (12) und Rowan (9).