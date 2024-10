1 Sobald das Wetter gut genug ist, baut Alexander Schmiauke seine Ballone auf. Foto: Gottfried Stoppel

Alexander Schmiauke aus Rosenfeld reist mit seinen selbst gebauten Mini-Ballonen durch die Welt – und stellt damit Rekorde auf.











In rasantem Tempo setzt die Katze zur Landung an. Manchem Knirps ist es nicht ganz geheuer, wie das große und grimmig dreinschauende Tier auf ihn zufliegt. Andere Kinder hingegen quietschen vergnügt. Wer kann die dickste Delle in den Stoff drücken?