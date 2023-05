5 Völlig entspannt: Alexander Oettinger in seiner Tübinger Studentenwohnung. Wenn sein Vater an Wochenenden zu Besuch ist, überlässt er ihm sein Bett und schläft auf der Couch. Foto: Gottfried Stoppel

Früher regierte Günther Oettinger Baden-Württemberg, heute in der EU-Kommission ganz Europa. Doch wie schlägt sich der Politiker als Vater seines Sohns Alexander?









Tübingen - Alexander Oettinger sitzt auf der Kunstledercouch in seiner Einzimmerwohnung – rund 26 Quadratmeter Fläche, knapp 400 Euro Kaltmiete – in der Nähe des Tübinger Hauptbahnhofs. Über ihm an der Wand hängt ein Rentier aus Plüsch, auf dem Glastisch vor ihm liegen Wohnungs- und Autoschlüssel mit einem Weinkorken als Schlüsselanhänger. „Meine Mutter meint, ich werden meinem Vater immer ähnlicher“, sagt der 21-Jährige, streicht sich eine blonde Strähne hinters Ohr und lächelt ein Lächeln, fast so breit wie das des Papas.