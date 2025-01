Alexander Kumptner: TV-Koch verkündet Baby-News

Alexander Kumptner wird zum ersten Mal Vater. Die Neuigkeit gab der TV-Koch in einer Sendung bekannt. Die Vorfreude sei demnach groß, mit der Vaterrolle müsse er aber erst noch warm werden.

Eigentlich hält Alexander Kumptner (41) sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun hat der TV-Koch aber ausgeplaudert, dass er zum ersten Mal Vater wird. Das Geheimnis lüftete er in der ersten Folge der neuen Staffel der Sendung "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern", in der er sich gemeinsam mit Frank Rosin (58) und Ali Güngörmüş (48) auf eine kulinarische Reise durch die Vereinigten Staaten begibt.

Alexander Kumptner muss mit Vaterrolle warm werden

"Es ist eine Vorfreude, die ich schon lange nicht mehr so gespürt habe", sagt Kumptner in der Folge und verrät seinen Kollegen: "Es ist ein kleiner Hosenscheißer auf dem Weg." Ein großer Schritt für den 41-Jährigen, wie er zugibt: "Ich habe mir das früher nie vorstellen können, irgendwie in die Papa-Rolle zu schlüpfen."

Seine Kollegen, die beide schon Väter sind, können den gebürtigen Wiener beruhigen: "Endlich morgens aufstehen und wissen, wofür", sagt Frank Rosin, während für Ali Güngörmüş klar ist: "Die Liebe zu seinem eigenen Kind, das ist für mich die größte Liebe, die es gibt."

Wer die Mutter des Kindes ist, verrät Alexander Kumptner allerdings nicht. 2021 bestätigte der TV-Koch dem "Express", dass er seit mehreren Jahren in festen Händen ist. Seine Partnerin und er wollen die Beziehung jedoch aus der Öffentlichkeit fern halten.

Dritte Staffel von "Roadtrip Amerika"

Alexander Kumptner ist österreichischer Koch und wurde insbesondere durch seine Auftritte in Kochshows, etwa als Juror bei "The Taste" oder in der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht", bekannt.

2023 reiste er erstmals für die kabel-eins-Show "Roadtrip Amerika" gemeinsam mit Rosin und Güngörmüş durch die USA. In der dritten Staffel bereist das Trio unter anderem den Bundesstaat Illinois, los geht es in Chicago, wo die drei Köche die berühmte Deep Dish Pizza probieren. Zu sehen ist das Format bei Joyn und Puls 4.