Nach dem Tod von Alexander Held ändert das ZDF in Erinnerung an den beliebten Schauspieler das Programm. Zur Primetime läuft "München Mord: Das Kamel und die Blume". "Stralsund"-Episoden sind ebenfalls zu sehen. Außerdem gibt es unausgestrahlte Folgen beider Krimireihen.
Das ZDF hat sein Programm nach dem Tod von Alexander Held (1958-2026) kurzfristig angepasst. Wie am Dienstag (19. Mai) bekannt wurde, starb der Schauspieler am 12. Mai 2026 im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit. In Gedenken an den beliebten Darsteller reagiert der Sender mit einer Programmänderung.