Der plötzliche Tod von Alexander Held bewegt Fans und Kollegen gleichermaßen. Doch was führte zum Ableben des bekannten Schauspielers im Alter von 67 Jahren?
Alexander Held, bekannt aus Filmen wie „Schindlers Liste“ und der Krimireihe „München Mord“, ist am 12. Mai 2026 überraschend verstorben. Der Schauspieler, der zuletzt in Tirol lebte, hinterlässt eine beeindruckende Karriere und eine bewegende Lebensgeschichte. Laut Berichten starb er an den Folgen einer Lungenentzündung, die sich nach einer kurzen Krankheit entwickelte.