Der plötzliche Tod von Alexander Held bewegt Fans und Kollegen gleichermaßen. Doch was führte zum Ableben des bekannten Schauspielers im Alter von 67 Jahren?

Alexander Held, bekannt aus Filmen wie „Schindlers Liste“ und der Krimireihe „München Mord“, ist am 12. Mai 2026 überraschend verstorben. Der Schauspieler, der zuletzt in Tirol lebte, hinterlässt eine beeindruckende Karriere und eine bewegende Lebensgeschichte. Laut Berichten starb er an den Folgen einer Lungenentzündung, die sich nach einer kurzen Krankheit entwickelte.

Die Todesursache - Lungenentzündung als Auslöser Alexander Held war nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern auch ein Mensch, der durch seine Hingabe und Leidenschaft beeindruckte. Geboren in München, begann er seine Karriere an renommierten Bühnen wie den Münchner Kammerspielen und der Freien Volksbühne Berlin. Später wandte er sich dem Film und Fernsehen zu und wurde einem breiten Publikum durch Rollen in „Der Schuh des Manitu“ und „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ bekannt.

Die große Liebe und der tragische Verlust

Privat war Held ein Mann, der die Liebe seines Lebens gefunden hatte. 2005 heiratete er Patricia Fugger von Babenhausen, die jedoch 2014 tragisch verstarb. Ihr Tod hinterließ eine tiefe Wunde in seinem Leben, die er nie vollständig überwinden konnte. Held sprach oft davon, wie sehr er sich seiner Frau auch nach ihrem Tod verbunden fühlte.

Ein bleibendes Vermächtnis

Alexander Held hinterlässt eine beeindruckende Karriere, die von Vielseitigkeit und Tiefe geprägt war. Seine Rollen reichten von internationalen Produktionen wie „Schindlers Liste“ bis hin zu langjährigen Engagements in deutschen Krimireihen. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Film- und Fernsehlandschaft.