Alexander Held starb drei Tage vor dem Todestag seiner Frau

Alexander Held ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 67 Jahren – fast zwölf Jahre nach seiner geliebten Frau Patricia, die er einst leblos im Schlafzimmer fand.
Alexander Held ist tot. Der deutsche Schauspieler, bekannt aus „München Mord“, „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und „Der Schuh des Manitu“, starb am 12. Mai 2026 im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit in München, Berichten zufolge an den Folgen einer Lungenentzündung. Zu seinen Ehren hat das ZDF heute (20. Mai) das TV-Programm geändert und zeigt eine Folge von „München Mord“.