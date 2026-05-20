Alexander Held starb drei Tage vor dem Todestag seiner Frau

Alexander Held ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 67 Jahren – fast zwölf Jahre nach seiner geliebten Frau Patricia, die er einst leblos im Schlafzimmer fand.

Alexander Held ist tot. Der deutsche Schauspieler, bekannt aus „München Mord“, „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und „Der Schuh des Manitu“, starb am 12. Mai 2026 im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit in München, Berichten zufolge an den Folgen einer Lungenentzündung. Zu seinen Ehren hat das ZDF heute (20. Mai) das TV-Programm geändert und zeigt eine Folge von „München Mord“.

Was seinen Tod noch berührender macht, ist der Zusammenhang mit dem Schicksal seiner Frau. Fast auf den Tag genau zwölf Jahre zuvor verlor er Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen, die er im Mai 2014 leblos im Schlafzimmer ihres Tiroler Hauses fand. Sie war damals 52 Jahre alt und starb an inneren Blutungen. Kennengelernt hatten sie sich in einem Münchner Restaurant, 2005 heirateten sie in New York, dreizehn Jahre kannten sie sich, neun davon waren sie verheiratet.

Alexander Held widmete Preis seiner Frau Patricia

Bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises kurz darauf widmete er ihr seine Auszeichnung mit den Worten: „Danken möchte ich meiner Frau, die ich vor mir sehe mit strahlenden Augen und ihrem unvergesslichen Lächeln.“ Es war einer der ergreifendsten Momente der deutschen Fernsehgeschichte.

Patricia blieb laut Medienberichten die einzige große Liebe seines Lebens. Er ließ ihre Urne neben der Terrasse seines Hauses in Tirol begraben und trug ihren Ehering an einer Kette um den Hals. „Patricia war das Licht in meinem Leben. Doch es ist noch nicht erloschen“, sagte er einmal. Drei Jahre vor seinem Tod äußerte er sich über das Jenseits: „Ich gehe davon aus, dass ich dann einige wiedersehe.“

Patricia starb am 15. Mai 2014

Patricias Todestag war der 15. Mai 2014. Alexander Held starb am 12. Mai 2026. Nur drei Tage liegen zwischen den Daten, zeitverschoben um zwölf Jahre. Nun ist das Paar womöglich im Himmel wieder vereint.