Katharina Wackernagel verabschiedet sich auf Instagram von ihrem langjährigen "Stralsund"-Partner Alexander Held. Der Schauspieler starb am 12. Mai im Alter von 67 Jahren. Sie nennt ihn Lehrer, Freund - und Kollegen fürs Leben.
Katharina Wackernagel (47) nimmt auf Instagram Abschied von Alexander Held (1958-2026). Der Schauspieler war am 12. Mai im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit gestorben - fast exakt 12 Jahre nach Ehefrau Patricia. Wackernagel, die in der ZDF-Krimireihe "Stralsund" von 2009 bis 2022 an seiner Seite ermittelte, würdigte ihren langjährigen Kollegen mit bewegenden Worten: "Alexander war nicht nur ein herausragender Schauspieler, er war mein Lehrer und Freund, mein Partner über zehn Jahre in 'Stralsund' an meiner Seite."