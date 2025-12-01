Alexander Eichwald: AfD in Herford zieht Konsequenzen nach Auftritt

Seine Rede im Hitler-Stil auf dem AfD-Jugendkongress in Gießen überlagerte am Ende fast die eigentliche Veranstaltung. Die Partei versucht Alexander Eichwald rauszudrängen.
Nach dem vieldiskutierten Auftritt von Alexander Eichwald bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Gießen hat ihn die AfD in Herford aus ihrer Fraktion im dortigen Stadtrat abgezogen. Das sagte der Bielefelder AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller der Deutschen Presse-Agentur. Eine Sprecherin der Stadt Herford bestätigte die Angaben. Zudem laufen nach Knellers Angaben im AfD-Kreisverband die Vorbereitungen für ein Parteiausschlussverfahren gegen Eichwald.